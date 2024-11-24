Sanatçılar eserleriyle medeniyeti inşa eder

Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin Dolmabahçe Galeri Salonu'nda düzenlenen Karma Sergisi'nin açılış programına katıldı. Emine Erdoğan buradaki konuşmada, "Hem içinde bulunulan zamanda var olmanın hem de gelecekte devam etmenin yolu estetik üretimden geçer. Biz bu anlamda dolu dolu bir geçmişe sahibiz.Tarih boyu geniş coğrafyalarda farklı medeniyetlerle temasın zenginleştirdiği kültürümüz, tüm zanaatkârlar için eşsiz bir ilham kaynağıdır. Dolayısıyla her sanatçı aslında eserleriyle kendi medeniyetini de inşa eder. Osmanlı döneminde sanat, hayatın her alanına işleyip, yaşamla iç içe oldu. Bu derin kültürel birikim en değerli hazinelerimizdendir" dedi. Anadolu'nun sanat zenginliğini yansıtan 150 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.