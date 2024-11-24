SON DAKİKA... MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz!

Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine geçit vermedi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!