SON DAKİKA... MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz!

Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine geçit vermedi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2024
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim… pic.twitter.com/4RQdY8k7Ac