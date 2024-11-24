Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş: UCM’nin Netanyahu kararı dönüm noktası
Giriş Tarihi: 24.11.2024

TBMM Başkanı Kurtulmuş: UCM’nin Netanyahu kararı dönüm noktası

TBMM Başkanı Kurtulmuş: UCM’nin Netanyahu kararı dönüm noktası
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki kararını tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Kurtulmuş, TÜGVA Genel Merkezi'ndeki TÜGVA İhtisas Akademi Lansman Programı'nda yaptığı konuşmada UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki verdiği tutuklama kararına da değindi. Kurtulmuş "(UCM'nin kararı) Bu insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ümit ederim ki Netanyahu ve çetesi, bu caniler, en kısa süre içerisinde bir şekilde gittikleri yerlerde tutuklanırlar ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap verirler" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Kurtulmuş: UCM’nin Netanyahu kararı dönüm noktası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA