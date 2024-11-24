TBMM Başkanı Kurtulmuş: UCM’nin Netanyahu kararı dönüm noktası

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki kararını tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Kurtulmuş, TÜGVA Genel Merkezi'ndeki TÜGVA İhtisas Akademi Lansman Programı'nda yaptığı konuşmada UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki verdiği tutuklama kararına da değindi. Kurtulmuş "(UCM'nin kararı) Bu insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ümit ederim ki Netanyahu ve çetesi, bu caniler, en kısa süre içerisinde bir şekilde gittikleri yerlerde tutuklanırlar ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap verirler" dedi.