Bakan Kurum, depremzede öğretmeni yeni evinde ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan 3 çocuk babası sınıf öğretmeni Şemsettin Güler'i TOKİ tarafından yapılan yeni evinde ziyaret etti. Bakan Kurum, meslekte 34 yılını dolduran ve "başöğretmenlik" ünvanı alan Güler'in Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Ev yapılır, yol yapılır, alt yapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. Tüm öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyoruz, iyi ki varsınız" dedi.