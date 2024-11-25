CHP’den yine kirli algı operasyonu: İşte Çevre Şehircilik ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı genelgenin perde arkası!

Cumhuriyet Halk Partisi, siyasette kirli algı operasyonlarına devam etti.
Bu kez de 'kreş' algısı yaratarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef seçti. Cumhuriyet Halk Partisi ile muhalif medya, "Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı belediyelerin kreş açmasını engelleyen genelge yayınladı" diyerek vatandaşı yine yanlış bilgilendirdi.
CHP'NİN KİRLİ SİYASETİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Ancak açıklanan genelgenin perde arkası, CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan genelgede belediyelerin açtığı kreşlerin kapsam dışında olduğu yalnızca anaokulu ve anasınıfı gibi eğitim müfredatı uygulayan ve bu nedenle MEB'in denetiminde olan yerlerle ilgili düzenleme içerdiği ortaya çıktı.
KREŞLER MEB'E DEĞİL AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLI
CHP'nin MEB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldığını söylediği kreşler, gündüz bakım evi statüsünde yer alıyor. Ayrıca kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olduğu biliniyor. Anaokulu ve anasınıfı ise eğitim müfredatı uygulayan ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge, MEB'den izin almadan anaokulu ve anasınıfı açılmasını kapsıyor. Genelgede belediyelerin kreş açmasıyla ilgili ise herhangi bir yasak ya da engelleme bulunmuyor.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE MEB'İN GENELGESİNİN AMACI…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MEB'in yayımladığı genelge, okul öncesi eğitim kurumları (anaokulları ve anasınıfları) kapsamındaki faaliyetlerin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu kapsamda: MEB onayı olmadan eğitim faaliyetleri yürütülemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ve denetimi olmadan faaliyet yapılamaz. Kreşler (0-3 yaş grubu bakım hizmeti sunan kurumlar) bu genelgenin dışında kalmaktadır.
BELEDİYELERİN KREŞ AÇMA YETKİSİ DEVAM EDİYOR
Yayınlanan genelge, belediyelerin kreş açma yetkisini engellemiyor. Öyle ki Anayasa Mahkemesi'nin 2005/95 esas ve 24.01.2007 tarihli kararı, yalnızca belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açamayacağını hükme bağlamıştır. Kreşler (0-3 yaş için gündüz bakım hizmeti sunan yerler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca belediyeler tarafından açılmaya devam edebilir. Kreşler, eğitim müfredatı uygulamaz; yalnızca çocuk bakımı hizmeti verir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MEB'in genelgesi, kreşlerle ilgili hiçbir düzenleme içermiyor.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDA DİKKAT ÇEKEN 'YETKİ' VURGUSU
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara göre belediyeler yalnızca eğitim müfredatı uygulayan anaokulu ve anasınıfı açamaz. Bu görev belediyelerin değil MEB'indir. Milli eğitim hizmetleri ulusal bir hizmet olarak tanımlandığından, belediyelerin bu alanda faaliyette bulunması engellenmiştir. Bu yetki sınırı, Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca belirlenmiştir. Ancak kreşler, mahalli müşterek ihtiyaç kapsamına girdiği için belediyeler tarafından açılabilir.