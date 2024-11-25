CHP’den yine kirli algı operasyonu: İşte Çevre Şehircilik ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı genelgenin perde arkası!

KREŞLER MEB'E DEĞİL AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLI

CHP'nin MEB ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldığını söylediği kreşler, gündüz bakım evi statüsünde yer alıyor. Ayrıca kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olduğu biliniyor. Anaokulu ve anasınıfı ise eğitim müfredatı uygulayan ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge, MEB'den izin almadan anaokulu ve anasınıfı açılmasını kapsıyor. Genelgede belediyelerin kreş açmasıyla ilgili ise herhangi bir yasak ya da engelleme bulunmuyor.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE MEB'İN GENELGESİNİN AMACI…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MEB'in yayımladığı genelge, okul öncesi eğitim kurumları (anaokulları ve anasınıfları) kapsamındaki faaliyetlerin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu kapsamda: MEB onayı olmadan eğitim faaliyetleri yürütülemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ve denetimi olmadan faaliyet yapılamaz. Kreşler (0-3 yaş grubu bakım hizmeti sunan kurumlar) bu genelgenin dışında kalmaktadır.