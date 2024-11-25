Göklerde ‘Çılgın Türkler’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren savunma sanayi sektörü 2025'te yeni rekorlara hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl yaklaşık 200 farklı ülkeye 7.3 milyar dolar civarında havacılık ve savunma ihracatı gerçekleştirilmesi planlanırken, savunma sanayi sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin ihracına başlandı. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİHA'ların kilogram başı ihracat değeri 10 bin, elektro-optik sistemlerin kilogram başı değeri ise 20 bin dolara yükseldi.Sadece geçen yıl 185 ülkeye 230'dan fazla savunma ürünü ihraç edilirken, önümüzdeki yıl ise yaklaşık 200 ülkeye 7.3 milyar dolarlık ürün satma hedefi bulunuyor. Türkiye'de savunma sanayinde 2 bin 400 firma ve 100 bine yaklaşan çalışan bulunurken, yürütülen proje hacmi ise 100 milyar doların üzerinde. Aktif olarak yürütülen proje sayısı ise binden fazla. Önümüzdeki yıl sektörde istihdam sayısının 110 bine çıkarılması, ayrıca sektördeki yerlilik oranının da yüzde 82'ye çıkarılması amaçlanıyor. Savunma sanayi her yıl yüzde 20'nin üzerinde büyüme kaydederken, Türkiye 50'nin üzerinde uluslararası ofis ile dünya çapında geniş bir müşteri ağına ulaştı. Savunma sanayi ürünleri katma değeri yüksek ürünler olurken bu ürünler ihracatta Türkiye'ye büyük avantaj sağladı.Son yıllarda özellikle hava araçları noktasında önemli bir aşama kaydedilirken, Bayraktar TB2, Akıncı, ANKA, AKSUNGUR, Kızılelma gibi insansız hava araçları ile Türkiye bölgesinde oyun değiştirici bir güce dönüştü. Öte yandan gençlerin savunma sanayisine ilgilerini artırmak için 2025 'te Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından genç yetenekleri keşfedip geliştirmek amacıyla Gençlik Zirvesi düzenlenecek. Ayrıca 'Vizyoner Genç Platformu'nun savunma sanayisi için özel bir istihdam portalına dönüşümü sağlanarak sektörün yetenek ve yetkinlik haritası oluşturulacak.