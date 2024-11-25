KADES tek dokunuşla hayat kurtarıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, sadece bir farkındalık tarihi değil, aynı zamanda şiddete karşı yükselen küresel bir sesin sembolü. Türkiye de, yerli ve milli yazılım Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES), kullanıma sunarak milyonlarca kadının sesi oldu. İçişleri Bakanlığının koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES, son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek ve kadınlara anında yardım sağlayabilmek amacıyla hayata geçirildi. KADES uygulamasında yer alan "Yardım İste" butonu ile tehlike altında olan kadınlar şiddete uğramadan kurtarılıyor. Kadınların şiddet karşısında yalnız olmadığını hissettiren KADES, 2018'den bu yana Türkiye'nin gurur projelerinden biri haline geldi. 7 milyon 365 bin kişi tarafından indirilen uygulama, bugüne kadar yüzde 65'i asıllı 377 bin 526 ihbar aldı. KADES üzerinden yapılan ihbarlar, "en öncelikli çağrı" kategorisinde değerlendirilerek büyük bir hassasiyetle ele alınıyor. İhbara, en yakın ekip, trafik, asayiş ya da özel harekât fark etmeksizin hızla yönlendirilerek müdahalede bulunuluyor. 2024 yılının ilk 10 ayında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 289 bin 304 şiddet ihbarı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.Türkçe'nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Kürtçe, İspanyolca, Almanca, Kırgızca ve Özbekçe dahil 11 dilde hizmet veren uygulama, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da dikkat çekiyor. 2021'de İtalya'da düzenlenen Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde ödüle layık görülen KADES, şiddetle mücadelede teknoloji kullanımının önemini gözler önüne serdi. Bu başarıyı takip eden Fransa ve Belçika, KADES'i örnek alarak benzer sistemler kurdu.Kırıkkale Cezaevi'nden tahliye olan S.M.S, İzmir'de eşi H.S. (29) ve kayınpederi K.A'nın (53) evine giderek baba kızı bıçakla yaraladı. Olay sırasında H.S, KADES uygulamasından yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, saldırganı suç aletiyle birlikte yakaladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.İstanbul'da rutin uygulama sırasında KADES ihbarı alan Yunus Timleri, sirenlerini açarak hızla olay yerine ulaştı. Yardıma ihtiyacı olan kadının, uzaklaştırma kararı bulunan eski nişanlısıyla karşılaştığı öğrenildi. Yunus Timleri, eski nişanlıyı bölgeden kaçmaya çalışırken yakaladı.Bursa'da işten çıkıp evine dönen H.K. (29), eski eşi A.K. (34) tarafından yolu kesilerek zorla araca bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada KADES butonuna basan H.K, 5 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler tarafından kurtarılırken, A.K. da gözaltına alındı.