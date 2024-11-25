Mehmet öğretmeni eşi ve öğrencileri hayata bağladı

Depremde enkaz altında kalarak bir bacağını kaybeden öğretmen Mehmet Fatih Karatut, engeline rağmen kendisinden ayrılmayıp evlenen eşi Fatma ve kendisini yalnız bırakmayan öğrencileri sayesinde hayata yeniden tutundu. Adıyaman'da yaşayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Fatih Karatut (39) 6 Şubat depremlerinden bir hafta önce Fatma Can (24) ile nişanlandı. Nikahlarının olacağı gün Mehmet öğretmen, 6 katlı binanın 3. katındaki dairelerinde asrın felaketine yakalandı.Enkaz altında kalan Mehmet öğretmen, 22 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Mehmet öğretmenin kangren olan bacağı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 6 ameliyatın ardından kesildi. Bacağının kesilmesinin ardından nişanlısı Fatma'ya komşuları nişanı bozması için baskı yaptı, ancak o, "Biz bu yola Mehmet ile iyi günde kötü günde sözüyle çıktık" diyerek Mehmet öğretmeni bir an olsun yalnız bırakmadı. Geçe yıl evlenen çiftin 6 ay önce dünyaya gelen çocukları ile büyük mutluluk yaşadı.Protez bacak takılan Mehmet öğretmen, mesleğine yeniden başladı. SABAH'a konuşan Mehmet Fatih Karabulut, "Nişanlım Fatma ile heyecanla 6 Şubat'ı bekliyorduk. Sabah nikahımız kıyılacaktı. Ancak nikaha değil depreme uyandık. Bir bacağımı kaybetmenin ardından yaşadığım psikolojik çöküntüden çıkmamda okula ve öğrencilerime geri dönmemin büyüt etkisi oldu. Öğrencilerim bu süreçte beni yanlız bırakmadı" dedi. Fatma Karatut ise, "Mehmet'in bacağının kesileceğini duyunca hem benim ailem hem de Mehmet'in ailesi çok üzüldü. Bizim köydeki komşular hem bana hem de aileme ayrılmam gerektiğini, yol yakınken dönme gerektiğini söylediler. Ama ben sevgimden vazgeçmedim. Gerekirse Mehmet'in diğer ayağı ben olurum dedim. Hastaneden birlikte ele ele nikah dairesine giderek evlendik" diye konuştu.