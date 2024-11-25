MHP’den “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye” toplantıları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye toplantılarının Ankara ayağı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hangi cevap gelirse gelsin devletimizin terörle mücadelesinin tavizsiz sürdürülebilmesi noktasındaki azim ve kararlılığı asla değişmeyecektir" diye konuştu. "Kendi mevcudiyetini koruyacak kendi güvenliğini sağlayacak askeri güç ve imkanlara sahip olan Türkiye, iş başa düşünce ihtiyaç duyulan siyasi kararlılığını mutlak surette gösterecektir" diyen Yalçın, bunun yanında içeride bütünlüğün sağlanması ve mevcut siyasi aktörlerin ortak tutum takılmaları gerektiğini dile getirdi. Yalçın, "Öncelikli olarak iç güvenliğin tesisi lüzumludur. Dile getirdiğimiz bu endişe verici tablo Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin gerek PKK'nın siyasi kanalına gerekse bütün iç siyaset aktörlerine yaptığı birlik ve beraberlik çağrısının sıradan bir paradigma değişikliği hamlesi olmadığının delilidir. Ne var ki idraksizlik hummasından, akıl tutulmasından kurtulamayan bazı siyaset erbabı ve medya çevreleri küçük düşünerek meseleyi daha dar kalıplara hapsetme ısrarından hâlâ vazgeçmemiştir" ifadelerini kullandı. 40 yıl sonra inşallah terör tamamen ortadan kaldırılacaktır" mesajı verdi.