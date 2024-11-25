Otizmli kardeşinin öğretmeni oldu

İstanbul'da yaşayan ve 5 kişilik bir ailenin en büyük çocuğu olan Nergiz Koçarslan'nın (38) hayatı, henüz 15 yaşındayken o dönem 4 yaşında olan kardeşi Eyüp Can'a (27) otizm tanısı konulmasıyla değişti. Okuyup özel eğitim öğretmeni oldu. Şimdi Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları bünyesinde Eğitim Direktörü olarak çalışan Koçarslan, kardeşini anlamak ve ona yardımcı olabilmek için bu mesleği seçtiğini anlatarak, "Kardeşime yardım edebilmek için çıktığım bu yolda 2008'den beri yüzlerce çocuğun hayatına dokundum. Kardeşim şimdi benim kızıma bakıyor, çalışıyor ve sosyal bir yaşantısı var. Hiç geçmeyecek sandığım her şey düzeldi. İyi ki öğretmen olmuşum diyorum" dedi. Eyüp Can ise, "Ablam benim en büyük şansım. Hatta o benim hem ablam hem öğretmenim" diye konuştu.