Serap öğretmene duygulandıran ziyaret

Konya'nın Ilgın ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Serap Öz, beynindeki tümör nedeniyle 1 ay önce ameliyat oldu. Evinde istirahat eden Öz'ün 2'inci sınıfa giden öğrencileri onu Öğretmenler Günü'nde büyük bir sürpriz yaptı. Anneleriyle birlikte Öz'ün oturduğu binanın önüne gelen öğrenciler öğretmenlerini kutladı. Öğrencilerine pencereden bakan Serap Öz ise duygu dolu anlar yaşadı. Öğretmen Öz, "Ben mesleğine aşık bir öğretmenim. Minik yüreklerin o güzel kalplerinde sevgi, gözlerinde ışık olmak için çıktım yola. Ve bugün yapmaya çalıştığım şeyin ne kadar doğru olduğunu görmemi sağlayan çocuklarıma ve çok değerli annelerime teşekkür ediyorum. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Bu kadar sevildiğimi görmek bu süreçte bana en iyi ilaç oldu" dedi.