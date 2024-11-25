SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Mark Rutte ile görüştü: Hangi konular ele alındı?

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

Başkan Erdoğan kabulde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti.

Görüşmede Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.