SON DAKİKA... Suriye’nin kuzeyinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine geçit vermedi. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam… pic.twitter.com/svdn03RK1g