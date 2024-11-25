Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:52 Son Güncelleme: 25.11.2024 10:56

SON DAKİKA... Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine geçit vermedi. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA... Suriye’nin kuzeyinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine geçit vermedi. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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SON DAKİKA... Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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