SON DAKİKA... Suriye’nin kuzeyinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine geçit vermedi. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.