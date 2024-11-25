Türkiye, barış süreçlerine destek vermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edeceğini kaydetti. İili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü ve barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğinin de altını çizdi.Erdoğan, AK Parti'nin Gelibolu 8. Olağan İlçe Kongresi'ne de telefonla bağlandı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'i konuşma yaptığı sırada arayan Erdoğan, partililere seslenerek, "Çok daha farklı yepyeni bir dönemin inşallah Gelibolu başlangıcı olacaktır. Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz, atacağız ve bu konuda Gelibolu başı çekmelidir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.