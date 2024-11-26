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Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:26

Artvin'de köy servisi kara saplandı: Mahsur kalan 2’si hasta 8 kişi kurtarıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar nedeniyle içerisinde 2'si hasta 8 yolcu bulunan köy servisi kara saplandı. Yolda mahsur kalan 8 kişi Şavşat Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de köy servisi kara saplandı: Mahsur kalan 2’si hasta 8 kişi kurtarıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 2'si hasta 8 yolcu ile Eskikale köyüne gitmeye çalışan köy servisi kara saplandı. Araç içerisinde bulunan 8 kişi yolda mahsur kaldı. Servis şoförü Şerafettin Durmuş'un ihbarı üzerine bölgeye Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kara saplanan servis aracı çelik halatlarla çekildi. Yapılan çalışmalar sonucu servis aracında bulunan hasta Mehmet Güner, Süleyman Çelik ve diğer 6 kişi kurtarılarak Eskikale köyüne getirildi.

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Artvin'de köy servisi kara saplandı: Mahsur kalan 2’si hasta 8 kişi kurtarıldı
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