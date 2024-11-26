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Giriş Tarihi: 26.11.2024

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti: Barış ve ateşkes için ortak adım

BETÜL USTA BETÜL USTA
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti: Barış ve ateşkes için ortak adım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da resmi temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı ile Filistin'deki katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği ve müttefiklerin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ele alındı. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları da değerlendirildi. Erdoğan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajı yayınlayan Rutte'ye teşekkür etti.
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Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti: Barış ve ateşkes için ortak adım
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