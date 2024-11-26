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Giriş Tarihi: 26.11.2024

Devlet-millet el ele topyekûn mücadele

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşler düzenlendi. Kadına şiddeti önlemek için farkındalık çalışmaları yapıldı. Emniyet güçleri ve STK’lar vatandaşları bilgilendirdi

Devlet-millet el ele topyekûn mücadele
25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde Türkiye'nin dört bir yanından etkinlikler ve yürüyüşler düzenlendi. Emniyet güçleri ve STK'lar ve kadın hakları dernekleri kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışmaları yaptı. Belediyeler kadınlara karanfil dağıttı.
Adana ve Mersin'de kadınlar şiddete karşı gökyüzüne turuncu balon bıraktı. Yürüyüşlerde kadına şiddete karşı sloganlar atıldı.
Trabzon'da Akyazı mevkiinde bir araya gelen kadınlar, ellerinde, "Kadına şiddet insan hakkı ihlalidir", "Kadına şiddete son" yazılı dövizler taşıdı.




Denizli'de KADEM üyeleri ve vatandaşlar kadına şiddet karşı yürüyüş düzenledi. Uşak'ta KADEM üyeleri 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart taşıdı.
Yozgat Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına şiddetle mücadeleyle ilgili uyarıcı afişlerle donatılan otobüs durağına, "Şiddete Hayır Durağı" adı verildi.




Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti. Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Gaye Avcı, yardımcı hakem olarak görev aldı.
Edirne'de Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı.




EŞİT ÖZGÜR VE ONURLU BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak, kadınların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak, hükümet olarak en temel hedefimizdir. Bu mücadele, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmenin anahtarıdır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Şiddetin her türlüsünü amasız, fakatsız, tartışmasız reddediyoruz. Kadın haklarının güçlendirilmesi ve şiddete karşı mücadelede kararlılığımızı daima koruyacağız.




TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz. Şiddetin kökünü kazımak için kararlı adımlar atmak hepimizin görevi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin: Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bir devlet politikası olarak kadına yönelik şiddetle mücadele için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadelede biz varız.

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Devlet-millet el ele topyekûn mücadele
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