Devlet-millet el ele topyekûn mücadele

25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde Türkiye'nin dört bir yanından etkinlikler ve yürüyüşler düzenlendi. Emniyet güçleri ve STK'lar ve kadın hakları dernekleri kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışmaları yaptı. Belediyeler kadınlara karanfil dağıttı.Adana ve Mersin'de kadınlar şiddete karşı gökyüzüne turuncu balon bıraktı. Yürüyüşlerde kadına şiddete karşı sloganlar atıldı.Trabzon'da Akyazı mevkiinde bir araya gelen kadınlar, ellerinde, "Kadına şiddet insan hakkı ihlalidir", "Kadına şiddete son" yazılı dövizler taşıdı.Denizli'de KADEM üyeleri ve vatandaşlar kadına şiddet karşı yürüyüş düzenledi. Uşak'ta KADEM üyeleri 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart taşıdı.Yozgat Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına şiddetle mücadeleyle ilgili uyarıcı afişlerle donatılan otobüs durağına, "Şiddete Hayır Durağı" adı verildi.Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti. Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Gaye Avcı, yardımcı hakem olarak görev aldı.Edirne'de Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı.Şiddetin köknedenlerini ortadan kaldırmak,kadınların eşit, özgür ve onurlu biryaşam sürmesini sağlamak, hükümetolarak en temel hedefimizdir. Bu mücadele,yalnızca bugünü değil, geleceği de inşaetmenin anahtarıdır.Şiddetin hertürlüsünü amasız, fakatsız, tartışmasız reddediyoruz.Kadın haklarının güçlendirilmesive şiddete karşı mücadeledekararlılığımızı daima koruyacağız.Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiyeiçin hep birlikte mücadele edeceğiz. Şiddetinkökünü kazımak için kararlı adımlar atmak hepimizingörevi.Yayınlarda kadınayönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiçkimse reyting uğruna kadına yönelik şiddetikanıksatamaz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerekson dönemde şiddet içeren, milli ve manevideğerlerimizi tahrip eden yayınlara ağırmüeyyideler uyguladık ve uygulamayadevam edeceğiz.Bir devlet politikasıolarak kadına yönelikşiddetle mücadeleiçin var gücümüzleçalışıyoruz. Kadınayönelik şiddetletopyekûn mücadeledebiz varız.