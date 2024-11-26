Devlet-millet el ele topyekûn mücadele

25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde Türkiye'nin dört bir yanından etkinlikler ve yürüyüşler düzenlendi. Emniyet güçleri ve STK'lar ve kadın hakları dernekleri kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışmaları yaptı. Belediyeler kadınlara karanfil dağıttı.
Adana ve Mersin'de kadınlar şiddete karşı gökyüzüne turuncu balon bıraktı. Yürüyüşlerde kadına şiddete karşı sloganlar atıldı.
Trabzon'da Akyazı mevkiinde bir araya gelen kadınlar, ellerinde, "Kadına şiddet insan hakkı ihlalidir", "Kadına şiddete son" yazılı dövizler taşıdı.
Denizli'de KADEM üyeleri ve vatandaşlar kadına şiddet karşı yürüyüş düzenledi. Uşak'ta KADEM üyeleri 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart taşıdı.
Yozgat Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına şiddetle mücadeleyle ilgili uyarıcı afişlerle donatılan otobüs durağına, "Şiddete Hayır Durağı" adı verildi.
Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti. Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Gaye Avcı, yardımcı hakem olarak görev aldı.
Edirne'de Jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri kadınlara KADES uygulamasını anlattı.
EŞİT ÖZGÜR VE ONURLU BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Şiddetin kök
nedenlerini ortadan kaldırmak,
kadınların eşit, özgür ve onurlu bir
yaşam sürmesini sağlamak, hükümet
olarak en temel hedefimizdir. Bu mücadele,
yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa
etmenin anahtarıdır.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Şiddetin her
türlüsünü amasız, fakatsız, tartışmasız reddediyoruz.
Kadın haklarının güçlendirilmesi
ve şiddete karşı mücadelede
kararlılığımızı daima koruyacağız.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye
için hep birlikte mücadele edeceğiz. Şiddetin
kökünü kazımak için kararlı adımlar atmak hepimizin
görevi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin:
Yayınlarda kadına
yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç
kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti
kanıksatamaz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek
son dönemde şiddet içeren, milli ve manevi
değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır
müeyyideler uyguladık ve uygulamaya
devam edeceğiz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Bir devlet politikası
olarak kadına yönelik
şiddetle mücadele
için var gücümüzle
çalışıyoruz. Kadına
yönelik şiddetle
topyekûn mücadelede
biz varız.