Döviz büroları 50 doları almıyor

Son zamanlarda artan sahte dolarlar piyasada paniğe neden oldu. Gerçeğinden farksız ve geneli 50'lik banknotlardan oluşan dolarlar, bir bankanın para sayma makinesinden bile geçti.Kalpazanların para sayma makinelerinin yazılım açığını buldukları söylenirken, banka ve dövizciler 50 ve 100 dolarların alım satım işlemlerini durdurdu.Dövizci Oğuzhan Uzun, paraların sahte olup olmadığını para sayma makineleri ile anladıklarını söyledi.Uzun, "Bizler makinelerdeki yazılımlar sayesinde gerçek olup olmadığını anlayabiliyoruz. Onun haricinde kâğıdın kalitesinden, baskı kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden de manuel olarak kontrol ediyoruz. Genellikle sahte paralar, biraz daha ince ve kaygan oluyor.Işığı geçirmesi de sahte olduğunu ispatlıyor. Bazı dönemlerde sahte para geldiği oluyordu ama makineler tespit ediyordu. Ama son zamanlarda 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Genel bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.