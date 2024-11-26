Engin Polat’a 40 Dilan Polat’a 16 yıl hapis talep edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlar hakkında yürüttüğü "vergi kanununa muhalefet" soruşturmasını tamamladı. Polat ailesine ait 7 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi.İddianamede yer alan bilirkişi raporunda 15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira olduğu vurgulanırken şüpheli Dilan Polat hakkında 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat'ın ise 5 şirkette yetkili olduğundan aynı suçtan 40 yıla kadar hapsi istendi.Ayrıca şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat' ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.