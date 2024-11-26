Gazze’deki masumlar için seferber oldular

Kırşehir'devatandaşlar 'Gazze'ye Gönül Köprüsü' yardım kampanyası ile Gazze'yi yalnız bırakmadı. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal öncülüğünde sürdürülen kampanya kapsamında battaniye ve kışlık giyim ürünleri toplandı. Gazze halkına ulaştırılması için kışlık battaniye getiren vatandaş Sevgi Erel "Gazze'de çok sayıda savunmasız insan zulüm altında. Türk halkı mazlumun daima yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu zulmün bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi. Düzenlenen yardım kampanyasında ayrıca Gazze'de şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara da dikkat çekildi. Kampanya kapsamında halkın desteğiyle toplanan yardımlar hedeflenen sayıya ulaştığında Gazze'ye ulaştırılmak üzere TIR'larla yola çıkarılacak.