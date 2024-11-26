Hulusi Akar’dan Nevşin Mengü’ye 100 bin liralık tazminat davası: YouTube kanalında hakaret ve iftiralar yağdırmıştı!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Nevşin MENGÜ'ye "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde,
Mengü'nün 21 Kasım tarihli YouTube sayfasında yapmış olduğu yayınında, Akar hakkında sarf ettiği sözlerin ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.
KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ VURGUSU
Dilekçede Mengü'nün; söz konusu süreçte hiçbir resmi görev ve yetkisi olmayan Akar'ı olayla ilişkilendirerek hedef göstermiştir. Toplumsal olarak hassasiyet gösterilen bir konuda, Akar'ın gizli bir görüşme gerçekleştirerek teğmenlerin ihracına giden süreci organize ettiği, bu konuda Sn. Devlet Bahçeli'yi yönlendirdiği şeklindeki tamamen hayal ürünü açıklamalarla müvekkil hakkında isnatlarda bulunulması kişilik haklarının ihlali mahiyetindedir. ifadelerine yer verilmiştir. Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Mengü'nün 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.
"SORUMSUZLUĞU VE SEVİYESİZLİĞİ MESLEK EDİNMİŞLERİN..."
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hulusi Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:
Kişisel piar ve reyting uğruna kimse itibar suikasti yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz ! Sorumsuzluğu ve seviyesizliği meslek edinmişlerin kamuoyunu meşgul etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kuyuya taş atana da taşın peşinden atlayana da hukuk çerçevesinde hesap soracağız."