Hulusi Akar’dan Nevşin Mengü’ye 100 bin liralık tazminat davası: YouTube kanalında hakaret ve iftiralar yağdırmıştı!

KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ VURGUSU

Dilekçede Mengü'nün; söz konusu süreçte hiçbir resmi görev ve yetkisi olmayan Akar'ı olayla ilişkilendirerek hedef göstermiştir. Toplumsal olarak hassasiyet gösterilen bir konuda, Akar'ın gizli bir görüşme gerçekleştirerek teğmenlerin ihracına giden süreci organize ettiği, bu konuda Sn. Devlet Bahçeli'yi yönlendirdiği şeklindeki tamamen hayal ürünü açıklamalarla müvekkil hakkında isnatlarda bulunulması kişilik haklarının ihlali mahiyetindedir. ifadelerine yer verilmiştir. Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Mengü'nün 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.