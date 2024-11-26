Kılıçdaroğlu’na yeni dava

Başkan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'a, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın, siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini anımsatarak "Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadı, aksine çirkin üslup bir davranış kalıbına dönüştü" dedi.