‘Kreş konusunda yalan söylüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AHaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, İBB'nin 'Kreşler kapatılıyor' iddiasına yönelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti:● (CHP lideri) Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Neden? 36 ayın altında bakım adıyla hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışındadır. Yani bizim herhangi bir belediyeye "kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın" deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya da biliyorlar ve toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Dolayısıyla bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor.● Özgür Özel, CHP içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı ile 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman.● Bunların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.● Laiklik ilkesine saygı duyan bir insanım. CHP'nin kendi uygulamalarından hareketle farklı bir laiklik anlayışı olduğunu söyledim. Evrensel laiklik ile sizin anladığınız arasında bir farklılık olduğunu söylüyorum ben.Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 114 CHP milletvekili, 2005 yılında, belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açma yetkisini düzenleyen Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. AYM de 2007 yılında, belediyelerin yalnızca kreş ve çocuk bakım merkezi açabileceğini, anaokulu ve anasınıfı açmasının mümkün olmadığını hükme bağlamıştı. ANKARA