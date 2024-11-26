Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kreşlerde çocuklara terör ve LGBT propagandası yapılıyor!

Belediyelerin açtığı kreş adı altında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim yerleri hakkında tartışma yaratacak açıklamalar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerin kapatılacağına yönelik tartışmaların ardından Bakan Tekin'in, "Kimi belediyelerin kreş adı altında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim yerlerinde çocuklara terör örgütü ve LGBT propagandası yapıldığı, ayrıca eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlendiği" yönünde ifadeler kullandığı iddia edildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇİRKİN ALGIYA DESTEK: HODRİ MEYDAN!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının belediye başkanlıklarına bildirimde bulunduğunu belirterek, "Yazı yazılmış: 'Kreş, Milli Eğitim'in işidir; yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.' Hadi gelin kapatın, hodri meydan!" dedi.
BAKAN TEKİN AÇIKLADI: BELEDİYELER ANAOKULU AÇAMAZ
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'nin iddialarını yalanladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kreşler bizim bakanlığımızın yetki alanında değil. Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, anaokulları ve anasınıfları ile alakalıdır. Belediyeler anaokulu açamazlar; bu başvuruyu AYM'ye CHP yapmıştı. CHP, iptal davasında şu gerekçeyi sunmuştu: 'Belediyeler bu tür okulları açabilirler ama bu okulları MEB'e devretsinler.' Çok istiyorlarsa bu okulları bize devretsinler, biz eğitim ve öğretim vermeye devam edelim."
"LGBT VE TERÖR PROPAGANDASI"
Konuyla ilgili, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni bir açıklamada bulunduğu öne sürüldü. Gazeteci Fuat Uğur, bir TV programında Bakan Tekin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Uğur, Bakan Tekin'in şunları söylediğini iddia etti:
"Kimi belediyelerin kreş adı altında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim yerlerinde çocuklara LGBT ve terör örgütü propagandası yapılmakta, eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Gereği yapılacaktır."
''SORUŞTURMA BAŞLATILACAK''
Bakan Tekin, veli şikayetleri ve gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturma başlatılacağını ifade ederek,
"Terör propagandası ile ilgili ihbarlar ve şikayetler vardı. Bu şikayetlerin tamamını toplayıp inceleyeceğiz. Kreş adı altında faaliyet yürüten yerlere yönelik soruşturma başlatacağız. Ayrıca ahlaki açıdan da veli şikayetleri geldi; bunları da inceleteceğiz" dedi.
Tartışmaların ve iddiaların yankıları sürerken, konunun siyasi ve hukuki boyutlarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.