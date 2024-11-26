Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kreşlerde çocuklara terör ve LGBT propagandası yapılıyor!

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: BELEDİYELER ANAOKULU AÇAMAZ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'nin iddialarını yalanladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kreşler bizim bakanlığımızın yetki alanında değil. Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, anaokulları ve anasınıfları ile alakalıdır. Belediyeler anaokulu açamazlar; bu başvuruyu AYM'ye CHP yapmıştı. CHP, iptal davasında şu gerekçeyi sunmuştu: 'Belediyeler bu tür okulları açabilirler ama bu okulları MEB'e devretsinler.' Çok istiyorlarsa bu okulları bize devretsinler, biz eğitim ve öğretim vermeye devam edelim."

"LGBT VE TERÖR PROPAGANDASI"

Konuyla ilgili, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni bir açıklamada bulunduğu öne sürüldü. Gazeteci Fuat Uğur, bir TV programında Bakan Tekin ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Uğur, Bakan Tekin'in şunları söylediğini iddia etti:

"Kimi belediyelerin kreş adı altında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim yerlerinde çocuklara LGBT ve terör örgütü propagandası yapılmakta, eşcinselliği özendirici etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum bizim kırmızı çizgimizdir ve kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Gereği yapılacaktır."