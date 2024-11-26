MİT o ismi öldüren katilleri Türkiye’de yakaladı

İsrail'in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail ve Moldova vatandaşı Haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı. Yapılan takip sonrasında trafik kontrolü süsü verilerek ticari takside yakalanan 3 zanlı Birleşik Arap Emirliklerine teslim edildi.

İsrail, 2020 yılından beri Dubai'de Koşer market işleten Haham Kogan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürüldüğünü açıklamıştı. 3 Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi sonrası BAE hükümeti Türkiye'den yardım istedi. İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, Hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacıyla oldukça gizli yürütüldü. Katil zanlılarının İstanbul'a inmesi ile devreye Emniyet güçleri de girdi. Herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksi MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlendi.

TAKSİ TRAFİK UYGULAMASI GİBİ DURDURULDU

Zanlıların yolculuk ettikleri ticari taksi trafik kontrolü için durdurulduktan sonra, polis tarafından yapılan kimlik kontrolünde BAE tarafından arama kaydı olan 3 zanlı yakanlandı.

BAE'YE GÖNDERİLDİLER

Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç suçu işledikleri ülke olan Birleşik Arap Emirliklerine iade edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terörle mücadelesi kapsamında, sınırları içerisinde hiçbir suçlunun barınmaması konusunda hassas çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.