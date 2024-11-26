17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarında toplam 17 bölücü terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi. Bakanlığın diğer açıklamasında da Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde 10 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.