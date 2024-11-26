Önce Buca Şimdi de Bayraklı! Bayraklı Belediyesinde grev

Belediye Başkanı İrfan Önal'ın işçi memur ayrımı yaptığını öne süren sendika: "Belediye başkanı memur işçi ayrımı yapmasın. Memura gerekli zammı verdi. Şimdi sıra bizde. Her fırsatta belediyenin mali yapısından borçlardan bahseden belediye başkanı belediye çatıs altında görev yapan memurlara istediği zammı verdi. Memura nasıl verdiyse işçisine de verecek." açıklamasında bulundu.

İşçilerin greve çıkması ile birlikte her sabah erken saatlerde ilçedeki cadde ve sokaklarda biriken çöpleri toplayan işçiler bugün işe çıkmadı. Grevle birlikte belediye hizmetleri bakımından ilçede resmen hayat durdu. Eğer taraflar arasında anlaşma olmazsa Buca'da ortaya çıkan istenmeyen görüntüler Bayraklı'da da yaşanacak. Sokaklarda çöp dağları oluşacak. Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş arasında aylardır süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Yaşanan şok gelişme sonrası işçilerin örgütlü olduğu sendika 26 Kasım Salı günü yani bugün itibariyle greve çıktı.

42 BİN 8 TL TEKLİF EDİLDİ

Sendika dün (pazartesi) belediye yönetiminin kendilerine en alt gruba 42 bin 8 TL teklif ettiğini duyurdu. Ancak bu rakam işçiler tarafından kabul görmedi. Gece gec satlere kadar ksmüren görüşmelerden de sonuç çıkmayınca belediyede örgütlü sendika greve çıktı.

SORUMLU BELEDİYE BAŞKANININ KENDİSİ

Beş aydır TİS görüşmelerini sürdürdüklerini belirten DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Bütün Bayraklı halkı şunu bilsin. Bugünden itibaren çöplerin birikme sebebi Bayraklı Belediye işçisi ya da DİSK Genel İş Sendikası değil işverenin uzlaşmaz tutumudur. Bu saatten sonra bu şehirde mahrum kalacakları her hizmetin sorumlusu, başta Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Bayraklı Belediye Başkanı'nın kendisidir. Artık bu işin sorumlusu biz değiliz. Muhatabı da biz değiliz." diye konuştu.

MEMUR VERDİN İŞÇİYE DE VER

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ğı işçi memur ayrımı yapmakla suçlayan işçiler ise: "Bayraklı Belediyesi'nde işçi memur ayrımı biteli yıllar oluyor. Geçmiş yıllarda memurla işçi arasındaki maaş farkı belli bir düzeydeydi, şimdi arada uçurum var. Bunun eskisi gibi olmasını istiyoruz. Belediye Başkanı memura Sosyal Denge Tazminatı adı altında aylık 17 bin TL verdi. Bunu destekliyoruz. Ama işçiye zam verirken eli titremesin. Bize de gereken zammı versin. Biz bunu istiyoruz" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi işçilerinin grneve gitmesi ile birlikte belediye hizmetleri bakımından ilçede resmen hayat durdu. Her sabah cadde ve sokaklara dağılıp çöp toplayan temizlik işleri personeli bugün çöpleri toplamadı. Park Bahçelerde bakım onaım, sulama ve temizlik hizmetleri yapılmadı. İlçede devam eden asfaltlama çalışmaları durdu. Belediyenin bir çok biriminde büro elemanı olarak çalışan personel iş bıraktığı için bürokratik işlemlerde aksamalar yaşanabileceği belirtildi.