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Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:05 Son Güncelleme: 26.11.2024 09:31

Son dakika: DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Diyarbakır’da DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika: DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis sabah bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Dündar, hastanedeki sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Operasyonda, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri de gözaltına alındı.

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Son dakika: DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı
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