Tiny house istedi dolandırıcının kurbanı oldu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan ve Çanakkale açıklarındaki Gökçeada'da bulunan arsasına 'tiny house' yaptırmak isteyen Gülten A., dolandırıcıların kurbanı oldu. Gülten A., 3 yıl önce tiny house için Maltepe'deki bir şirketle 70 bin lira ön ödeme yaparak anlaştı. Şirket yetkilisi Gülcan Y.'ye ödeme yaptı. Ancak evi yapılmayınca şikâyetçi oldu. Soruşturma sırasında şirket sahibi Ahmet E.'nin öldüğü anlaşıldı. Sözleşmenin gereğini yerine getirmeyen Gülcan Y.'nin 17 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.