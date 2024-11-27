AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Taslak’tan Yıldır’a Selçuk cevabı!

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı ve Kemalpaşa Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın Selçuk'taki otopark konusundaki açıklamalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın eleştirilerine sert cevap verdi.

BİR KİŞİDE BU KADAR ÇOK GÖREV OLUR MU DEMEYİN, OLUYORMUŞ DEMEK Kİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taslak, şunları söyledi, ''Bir kişide bu kadar görev olur mu demeyin, oluyormuş demek ki çünkü burası İzmir Büyükşehir Belediyesi !! Belediye Başkan Vekili sensin! Grup Başkan Vekili sensin! İmar Komisyonu başkanı sensin! Encümen Komisyonu başkanı sensin ! Bir de kooperatifler üzerinden şehri dolandıran İzbeton'un yönetim kurulu başkanı sensin! Sayın Yıldır'a bu kadar sorumluluk ve iş yükü ağır geliyor sanırım. Bu kadar görev üstlenmenizi gerektirecek bir durum yok. Genç arkadaşların önünü açın yeter! Meryem Ana Evi otoparkından alınan ücret ile Selçuk'a herhangi bir yatırım yapıldı mı ? İtiraz edecekleri konu son 6 yılda alınan otopark ücretlerinin akıbetinin ne olduğudur ? Bu kaynağın nereye harcandığıdır. Bunun hesabı sorulmalıdır. Sayın Yıldır bu durumu İzmir kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklayabilir mi? Karşıyaka Belediyesine verdiğiniz desteği, Selçuk Belediyesine de verebilirsiniz. İzmir'in ilçelerine belediyelere ayrım yapmadan eşit davranabilirsiniz. Başta körfez sorunu olmak üzere İzmir'in kronikleşmiş birçok sorunu var. Yıllarca bu sorunları görmezden geldiler ve hala gelmeye devam ediyorlar. Ayrıca İzmirlilere yalan söylemekten de kandırmaktan da asla utanmıyorlar. İzmir için çalışacağız sözünü veriyorlar ama ortada bir çalışma da yok. İzmir'in sorunları için çabaladıkları bir durum da yok. Tabi bu kadar görevi olan bir kişi hangi sorunla ilgilensin nereye koşacağı konusunda kendisi de şaşırıyordur tabi!!'' dedi.