AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Bayraklı’dan ‘otopark’ açıklaması

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, İlçe Başkanlığı'nda, Selçuk Belediyesi'nde olan Meryem Ana Evi otoparkının Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanması ve sonrasında Selçuk Belediye Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP yöneticilerinin otoparkta yaptığı eylem ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. ''Belediye Başkanlığı, devletin etkili bir makamıdır. Ciddiyet ister, sorumluluk ister, görev bilinci ister.'' diyerek sözlerine başlayan Başkan Bayraklı, ''Kameralar karşısındaki oyunculuğunuz, medya tutkunuz, sürekli ülke gündeminde olma arzunuz ve şovlarınızı sergileyeceğiniz bir alan değildir. Belediyecilik, halkın hizmetinde olmayı, sorunlara çözüm üretmeyi ve kaynakları doğru kullanarak ilçeyi daha iyi bir hale getirmeyi gerektirir. Gerçek hizmetin adı, şovlardan değil, somut işlerden geçer.

Hanımefendi güzel oynuyor. Yanlış meslek tercih etmiş. Oyuncu olmak istiyorsa sahne sanatları bölümü kendisi için iyi bir tercih olacaktır. Belediye Başkanlığı makamını siyasi geleceğiniz için basamak olarak kullanırsanız, halkın güvenini ve sorumluluğunu hiçe saymış olursunuz. Bu makam, kişisel hırslar ve siyasi çıkarlar peşinde koşulacak bir yer değil, hizmet için sorumluluk alınacak bir mevkidir. Perşembe günü, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'a, İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'ya, milletvekillerimize ve şahsıma teşekkür eden Selçuk Belediye Başkanının videosundan rahatsız olan CHP kurmayları, Sayın Başkanın söylemlerinin değişmesine sebep olmuştur. Çark etmesinin nedeni budur. Çarkçılığın size özel bir durum olduğunu biliyorduk, ancak fırtınalı havadaki rüzgar gülü bile sizin kadar hızlı dönmez.''



Ağzınızda sürekli bir 'otopark gelirleri' söylemi var, ancak gerçekte yaptığınız şey, Milli Park giriş ücreti adı altında gelir toplamak

''Buradan size Gezi Olayı çıkmaz.'' diyerek sözlerine devam eden Başkan Bayraklı, ''Selçuk halkı, hizmet beklerken kaos siyasetine prim vermez. Temel belediyecilik görevlerini yerine getirmeyenlerin, halkı kutuplaştırarak gündem değiştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır. Selçuk'ta huzur ve hizmet öncelikli olmalıdır. Halkı kutuplaştırarak eylem adı altında ilçemizde karışıklığa sebebiyet vermenizin talimatını Özgür Özel'den mi aldınız? Yoksa Genel Başkan Yardımcınız Deniz Yücel'den mi aldınız? Belediyecilik hizmetlerini aksatıp vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürmek yerine, asli görevlerinize odaklanmanız gerektiğini hatırlatıyoruz. Selçuk halkı, hizmet beklerken siyaseti önceleyen bu tutumu hak etmiyor. Selçuk Belediye Başkanı, tüm belediye çalışanlarını Meryem Ana'da toplayıp eylemlerde kullandığı için çöp toplama, temizlik ve altyapı çalışmalarındaki yetersizlikleriyle hizmet üretme noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başarısızlık standardını yakalamış durumda. İlçemizde çöp birikintileri, eksik temizlik hizmetleri ve özellikle yağışlı havalarda ortaya çıkan su baskınları ve çamur sorunu, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Ağzınızda sürekli bir 'otopark gelirleri' söylemi var, ancak gerçekte yaptığınız şey, Milli Park giriş ücreti adı altında gelir toplamak. Halkı yanıltan bu tutum, şeffaflık ve dürüstlükten uzak bir yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Selçuk halkı, hizmet beklerken bahane ve yanlış bilgilendirme görmek istemiyor.'' dedi.



Selçuk halkı hizmet beklerken, siyasi şovunuzu sürdürerek mağduriyet algısını yaratmanız sadece halkın zararına olur



AK Parti'ye parmak sallayamayacaklarını, Selçuk'a yapılan tüm yatırım ve hizmetlerde AK Parti'nin imzasının bulunduğunu ifade eden AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''Halkımıza verdiğimiz sözleri tutarak, büyük projelere imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Siyasi çıkarlar peşinde koşanların, gerçek hizmeti takdir etmeyecek kadar dar bir bakış açısına sahip oldukları gün gibi ortadadır. Son 6 yılda belediye kasasına milyarlarla ifade edilebilecek bir gelir girmişken, elle tutulur, gözle görünür bir hizmetin olmamasını nasıl açıklayacaksınız? Halkımız, kaynakların nereye harcandığını ve neden temel belediyecilik hizmetlerinin dahi yerine getirilmediğini bilmek istiyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel yönetimlerin en temel sorumluluğudur. Selçuk halkı bu soruların cevabını bekliyor. Madem belediyeyi yönetemeyecektiniz, neden aday oldunuz? Selçuk halkı hizmet beklerken, siyasi şovunuzu sürdürerek mağduriyet algısını yaratmanız sadece halkın zararına olur. Meryem Ana gelirlerini size garanti mi ettiler? Eğer amacınız hizmet etmekse, belediyeciliğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmeniz gerekir. Kaynaklarınızı arttırmak için projeler geliştirmeyerek nasılsa para geliyor diyerek yan gelip yatmak ilçemize yapılacak en büyük ihannetti. Selçuk halkı bu ihaneti sizin elinizden gördü. Elimizi kaldırdığımızda 'Büyükşehir Belediyesi tutacak' diyordunuz. Bahsedilen rakamlar, İZBB için cüzi rakamlar. Nerede kardeşim, Büyükşehir Belediyeniz gelsin tutsun elinizden de görelim.''



Bahanelerin arkasına sığınarak beceriksizliğini gizlemeye çalışıyorlar



''Belediye Başkanı, 'Bu işin vebali sizin üzerinizdedir' demiş. Ancak, bu noktaya gelinmesindeki en büyük sebep, diplomasiyi hiçe saymanız, uzlaşma masasını devirmeniz ve şımarık tavırlarınızdır.'' diyen AK Partili Bayraklı, ''Halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine, siyasi hesaplar ve kişisel çıkarlar peşinde koşarak hizmet anlayışını rafa kaldırdınız. Belediye başkanlığı, halkın refahı için sorumluluk taşırken, şımarıklık ve uzlaşmazlıkla değil, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla yapılır. Selçuk halkı tüm gerçekleri görmektedir. Size nasıl belediye başkanlığı yapılacağını, AK Belediyeciliğin farkını 2029'da göstereceğiz. CHP yönetimi demek, çöp, çamur, çukur demek. Bu anlayış, halkın gerçek ihtiyaçlarına değil, siyaset ve popülizme dayalı bir yönetim anlayışını yansıtır. Belediyecilik, halkın refahı için çalışmak demektir. CHP'nin yönetim tarzı ise, altyapı sorunlarını çözmek, şehri temiz tutmak ve milletimizin yaşam kalitesini artırmak yerine, sorunları büyütmekte ve şehri geri götürmektedir. Herkesin hak ettiği kaliteli hizmetin önünde engel oluşturan bu yaklaşım, Selçuk'un geleceğini karartmaktadır. Bahanelerin arkasına sığınarak beceriksizliğini gizlemeye çalışıyorlar. Sayın Başkan, AK Parti İlçe Başkanı nerede diyor? Çarşamba, Ankara'da beraberdik. Kolundan tutup götürdüm. Cumartesi günü biz konuyu çözüme kavuşturacak iken bir restoranda tesadüfen karşılaştık. Orada da kendisine sorunun çözüleceğini söyledim. Ama Sayın Başkan ertesi gün mikrofonu kapıp şova başladı. Belediye Başkanı, Meryem Ana Evi'nin planı olmadan nasıl işletileceğini merak ediyormuş. Cevabı bizden duymak isteyebilir diye düşünüyoruz. "Türkiye'deki tüm milli parklar nasıl işletiliyorsa, Selçuk Meryem Ana Milli Parkı da aynı şekilde işletilecek." Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış! "Çöpleri toplamayın, ortalık çöp yığınlarıyla dolsun. Böylece Selçuk'ta farkındalık yaratarak Selçuk halkının desteğini arkamıza alırız." dediğinizi yakınlarınızdan duyduk. Hizmet eksikliklerini bir siyasi stratejiye dönüştürmek, belediyecilik anlayışına tamamen ters düşen bir tutumdur. Bu yaklaşım, sizin aciziyetinizi gözler önüne sermektedir. Selçuk halkının desteğini kazanmanın yolu manipülasyon değil, samimi ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıdır. Durumunuz içler acısı; her yerinizden beceriksizlik akıyor. Size oy vermeyen belediye işçilerini tespit ettiğinizi tüm Selçuk halkı biliyor. Meryem Ana'yı bahane ederek siyasi hesaplaşmanızı partimiz üzerinden yürütmenize asla müsaade etmeyeceğiz. Hırs ve ihtiras birbirine çok yakın kelimelerdir. Hırs; sonu gelmeyen istek, kızgınlık ve öfkeyi içinde barındırır. İhtiras ise tutku, güçlü ve aşırı istek demektir. İnsanın yapısında aşırı hırs ve ihtiras varsa bu insan tehlikelidir. Hedefine ulaşmak için her şey mübahtır. Siyasette de böyledir. Siyaset basamaklarını sindire sindire değil de şans eseri bir yerlere gelmiş ise ne oldum delisi olur, yaptıklarını yapacaklarını bilmez.''