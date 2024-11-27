Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:54Son Güncelleme: 27.11.2024 12:07
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin dilekçesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: DEM Parti İmralı dilekçesini dün verdi, bu konuyu değerlendiriyoruz makul sürede yanıt verilir.
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DEM Parti'nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmasına ilişkin Bakan Yılmaz Tunç, "Dilekçeyi dün verdiler. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi.
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Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin dilekçesine ilişkin açıklama