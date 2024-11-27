Bakan Tunç’tan DEM Parti’nin dilekçesine ilişkin açıklama

DEM Parti'nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmasına ilişkin Bakan Yılmaz Tunç, "Dilekçeyi dün verdiler. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi.

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