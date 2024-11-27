Başkan Erdoğan: Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çölleşmedir

Kültürümüzü yaşatan, geniş kitlelere ulaştıran ustalarımızı rahmetle yad ediyorum. Ödüllerini birazdan takdim edeceğimiz isimleri tek tek söylemek istiyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Gösterdiğiniz üstün gayretler için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Dilimizde ustalık maharet, marifet; beceriklilik anlamında kullandığımız hüner kelimesinin bir anlamı da sanattır. Sanat da zanaat gibi insanlık tarihi kadar derin bir maziye sahiptir. Asırlar içinde Türk sanatını icra ettik. Sanat tarzımız millet olmamızı sağlayan temel unsurlardan biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu

Nice sanatçı üstadıdımız unutlmaya yüz tutmuş eserleri aşk ile ayakta tutuyor. Yüreklerindeki aşkı, ellerindeki maharetle birleştiren sanatkarlarımızın Rabbim sayılarını arttırsın, bize yokluklarını göstermesin.

TEK TİPLEŞMENİN VARACAĞI YER KÜLTÜREL ÇÖLLEŞMEDİR

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağdayız. Teknolojiyle birlikte insanın sanata dair yaklaşımlarında da değişimler gerçekleşiyor. Yapay zekanın hangi işleri yapabildiğini, neleri başarabildiğini kimi zaman heyecan kimi zaman endişeyle takip ediyoruz. Dijital teknokültür yaygınlaşıyor. Tüketime dayalı sistem yerel zenginliği, çeşitliliği ya yok saymakta ya da ticari bir meta olarak göstererek içini boşaltmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirdiğimiz nice kültür unsurunun ziyan edildiğini görmek bizi ziyadesiyle yaralıyor. Farklı geleneklere sahip çıkmak, maziden atiye köprü kurmak demektir. Tek tipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır, çölleşmedir.

Milletine tepeden bakan, kendi kültüründen tiksinen, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin, Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı. K Pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Neşet Ertaş'a, Barış Manço'ya, Kayahan'a ve nice sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe üzülüyor ve kendimizi sorguluyoruz. Çünkü bizler zengin kültür varlığına sahip bir milletiz. Son 100-150 yılda maruz kaldıkları kültürel soykırıma rağmen ecdad yadigarı eserler gönül coğrafyamızın dört bir yayını aydınlatıyor.