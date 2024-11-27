BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu’nda Cascais Bildirisi kabul edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana eş sunuculuğunu yürüttüğü Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu, Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Forumda, Cascais Bildirisi kabul edildi. Bildiride, farklı kültürler arasındaki diyalog ve etkileşimin barış ve uyum içinde birlikte yaşamaya olan katkısı vurgulanırken; ayrıca, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, dini hoşgörüsüzlük ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye devam etme hususundaki kararlılık dile getirildi.

Bildiride, şiddete varan ayrımcılığın hiçbir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği de vurgulandı.

Bakanlık, Türkiye'nin, başta İslam karşıtlığı olmak üzere her türlü ayrımcılıkla küresel düzeyde mücadele etmeyi ve Medeniyetler İttifakı'nı desteklemeyi sürdüreceği bildirildi.