CHP’li belediyelerin kreşlerinde LGBT propagandası! AK Partili Leyla Şahin Usta: Neslimizi bu tip insanlara teslim etmeyeceğiz

"AÇILMIŞ BİR KREŞİNİZ YOK, NASIL KAPATILACAK?"

Öte yandan Bakan Tekin CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerde çocuklara terör örgütü ve LGBT propagandası yapıldığını ve konuyla ilgili çok sayıda veliden şikayet aldıklarını da açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin kreş politikalarına ve genel yönetim anlayışına yönelik sert çıktı. Leyla Şahin Usta, belediyelerin yasal olarak okul öncesi eğitim kurumları açma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde bu alandaki vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Belediyelerin kreş politikalarını eleştiren Usta, CHP'li belediyelere meydan okuyarak "Hiçbir şekilde neslimizin bu tip insanların eline teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu arada kreş açma niyetleri varsa buyursunlar, açsınlar kreşlerini. Görelim bir tane düzgün bir örnek, biz de özür dileyelim. 'Kapatılacak' diyorlar, açamıyorsunuz ki kapatalım. Zaten açılmış bir kreşiniz yok" ifadelerini kullandı.