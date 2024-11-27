Çorum’da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Hamza Ağlamaz (45) idaresindeki kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu üzerindeki Elicek Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarına devrildi. Bu sırada Seyit Hamza Can yönetimindeki demir yüklü tır, devrilen kamyonete çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre ileride yol kenarında durabildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan sürücü Hamza Ağlamaz ile yolcular Abdüssamet Erdal (30) ve Hakan Batkin (45) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.