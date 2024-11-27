Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan’dan skandal paylaşım: Devlete yönelik küstah sözleri sonrası görevden alındı

Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan herkese açık olarak kullandığı Facebook hesabından farklı tarihlerde skandal paylaşımlara imza attı. 7 Haziran 2024'te Sinan Ateş cinayetiyle ilgili "Artık herkesi aynı yöntemle öldürüp, suçtan kurtulabilirler" ifadeleri ile eleştiren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, 6 Ağustos'ta ise Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında "Can Atalay'ı orada tutan hiçbir karar yoktur; önündeki tek engel, cezaevi kapı kilididir" paylaşımı yaptı.

DEVLETE YÖNELİK KÜSTAH PAYLAŞIMLAR

Cumhuriyet savcısı bunlarla da yetinmedi. Savcı Çağlayan, yine farklı tarihlerde, "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış", "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" ve "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur." ifadelerini içeren paylaşımlar yapmaya devam etti.

HSK TARAFINDAN AÇIĞA ALINDI

Hakimler Savcılar Kurulu, Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, hakkında çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonrası Mehmet Çağlayan açığa alındı. Bazı haber platformlarında ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın daha önce yaptığı paylaşımlar görülmeden, korsan yemin yapan teğmenleri savunduğu gerekçesiyle açığa alınmış gibi algı yapıldı.