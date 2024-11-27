Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Küresel Kadınlar Forumu' paylaşımı
Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:56 Son Güncelleme: 27.11.2024 17:04

Emine Erdoğan'dan 'Küresel Kadınlar Forumu' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı '3'üncü Dubai Küresel Kadınlar Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

DHA
Emine Erdoğan’dan ’Küresel Kadınlar Forumu’ paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kadın ve erkek, bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi, bir bütünün iki yarısıdır. Birisi olmadan diğeri ilerleyemez. Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez" dedi.

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Emine Erdoğan'dan 'Küresel Kadınlar Forumu' paylaşımı
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