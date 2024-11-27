FETÖ’cü Tosun’un örgüt üyesi oğlu yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütle iltisaklı ve firari olarak aranan eski Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un, firari örgüt üyesi oğlu Seyfullah Tosun gözaltına alındı. Lise talebe mesulü olan ve örgüte ait evlerde kalan "Salih ve Hakan" kod adlarını kullanan Seyfullah Tosun'un örgütün tepe yönetim kadrosundaki kişilerle iletişimde olduğu, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğü'nde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı olduğu belirlendi. Diğer taraftan Tosun'un Kadıköy'de avukatlık yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Tosun, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.