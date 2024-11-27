İstanbul’da Gazze zirvesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından "Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi" İstanbul'da 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Pullman İstanbul Otel ve Kongre Merkezi'nde cuma günü başlayacak zirvenin açılış konuşmasını, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gerçekleştirecek.Türkiye ile 33 ülkeden 200'den fazla STK temsilcisinin katılacağı zirvede, büyükelçi, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da aralarında bulunduğu 35 katılımcı konuşma yapacak. Dünyanın dört bir yanından Filistin davasına destek veren kuruluşların yer alacağı zirveye, Türkiye'den de AFAD ve Kızılay gibi önemli STK'lar katılım sağlayacak. Zirve "insani müdahale stratejilerinin güçlendirilmesi"ni hedefliyor.