İşte CHP’nin kirli yönetim zihniyeti! Gerçeği söyledi mobbinge uğradı işten atıldı

CHP'li Kartal Belediyesi'nde İletişim Bürosu Uzmanı olarak görev yapan Belgin Taş, sonuçsuz kalan 6 aylık görüşmeler sonucu yüzlerce taşeron temizlik işçisiyle birlikte iş bıraktı. Oluşan çöp dağları belediye yönetiminin umurunda bile olmadı. İşçilerle anlaşma yoluna gitmek yerine çöpleri Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Çekmeköy, Sancaktepe, İBB, Beyoğlu ve Tuzla belediyelerinin araçlarına toplatarak grevi örtbasa çalışan belediye bir zorbalığa da imza attı. Belgin Taş, CHP'li Kartal Belediye Meclis Üyesi Özkan Özdemir'i 3 Kasım'da CHP'li Beykoz Belediyesi'nin çöp toplama aracına Karlıktepe Mahallesi'nde eşlik ederken gördü. Taş, Özdemir'e "Açıkça grev kırıcılığı yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Özdemir'in kendisini "Sen belediyeden ekmek yiyorsun. Nankörlük yapma. Ben sana yarın göstereceğim" diye tehdit ettiğini söyleyen Taş, "Sendika 4 Kasım'da grevi bitirdi. Özdemir, iş akdimi Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatı ile feshettirdi. Tazminatsız bir şekilde 14 Kasım'da işten çıkarıldım. Çıkış olarak da bana SGK kod 25 verdiler. Bu nedenle başka yerde de çalışamıyorum. Ucu açık bu madde içinde çeşitli yüz kızartıcı suçlar barındırmakta. Ben 11 yıllık bir çalışanım ve grev kırıcılarına tepki göstermekten ancak onur duyarım" diye konuştu. Psikolojik şiddete ve mobbinge maruz bırakıldığını söyleyerek hukuk mücadelesi başlatan Taş işe iadesini istiyor.