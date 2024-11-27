İzmir’de çöküş sürüyor bayraklı belediyesi’nde işçiler greve başladı

İzmir'deki grevler, bu sefer de CHP'li Bayraklı Belediyesi'nin kapısını çaldı. Geçtiğimiz günlerde Buca Belediyesi'nde yaşanan grevin ardından Bayraklı Belediyesi işçileri de greve gitti. Bayraklı Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Yönetimin son yaptığı 42 bin liralık teklif de sendika kanadında kabul görmeyince taraflar arasındaki ipler koptu. Geçtiğimiz haftalarda belediye binasına grev ilanını asan 1400 işçi dün itibarıyla iş bıraktı. Böylece Bayraklı Belediyesi işçileri, belediye kurulduğundan bu yana ilk kez greve çıkmış oldu. Belediye Başkanı İrfan Önal'ın işçimemur ayrımı yaptığını öne süren sendika üyeleri, "Her fırsatta belediyenin mali yapısından, borçlardan bahseden belediye başkanı, belediye çatısı altında görev yapan memurlara istediği zammı verdi. Memura nasıl verdiyse işçisine de verecek" dedi. İşçilerin greve çıkmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda çöpler toplanamadı. Grevle birlikte belediye hizmetleri bakımından ilçede resmen hayat durdu. Eğer taraflar arasında anlaşma olmazsa Buca'da ortaya çıkan istenmeyen görüntüler Bayraklı'da da yaşanacak. Sokaklarda çöp dağları oluşacak.