Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Gara ve Metina'da 8 PKK'lı etkisiz!
Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:31 Son Güncelleme: 27.11.2024 11:32

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Gara ve Metina'da 8 PKK'lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde Gara ve Metina’da 8 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadeleri yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Gara ve Metina'da 8 PKK'lı etkisiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA