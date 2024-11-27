MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde Gara ve Metina’da 8 PKK’lı etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadeleri yer aldı.