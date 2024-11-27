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Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:34

'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürürlüğe giren kanunla ilgili “ Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
’Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda, Adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olan noterlerin etkinliğini artıran, Kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, Çocukların üstün yararını gözeten, Savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer alıyor.

Yürürlüğe giren kanunla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

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'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de
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