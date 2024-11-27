’Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda, Adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olan noterlerin etkinliğini artıran, Kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, Çocukların üstün yararını gözeten, Savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer alıyor.

Yürürlüğe giren kanunla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.