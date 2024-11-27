Organize suç örgütleri ve dolandırıcılara 56 ilde operasyon: 166 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi:

"Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve görevini başarıyla yerine getiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

56 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar, Adana'dan İstanbul'a, Erzurum'dan İzmir'e 56 ilde gerçekleştirildi.

TEFECİLER VE SAHTEKARLARA BÜYÜK DARBE

Operasyon kapsamında yakalanan 166 şüpheli hakkında tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

SUÇ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca sahte plaka basımında kullanılan bir atölye deşifre edilerek suç şebekesinin önemli bir üssü çökertildi.