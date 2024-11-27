Sarıyer Belediyesi’ni çiftliğe çevirdiler: 3 yerden maaş alıyorlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi yüzsüzleri listesinde 374 milyon 546 bin 942 lira 89 kuruşluk vergi borcuyla en borçlu belediye şirketi olan Sarıyer Belediyesi iştiraki SARBEL Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yeni bir usulsüzlüğün adresi oldu. CHP'li 12 Meclis üyesi 4 Kasım'da SARBEL'e yönetim kurulu üyesi olarak atandı. SARBEL'deki görev değişikliği kararı 6 Kasım'da Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandı.4 Kasım 2027'ye kadar yönetim kurulu üyesi seçilerek 3 yıl boyunca SARBEL'den ekstra maaş alacak CHP'li meclis üyelerinin isimleri şunlar: Melendiz Dalyan İzgi (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Görkem Kurşun (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Adem Ayverdi (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), İsmail Çarboğa (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Hüseyin Korkmaz (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Birgül Tekçe (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), İdris Güven (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi, Noman Ülker (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Nilgün Güneri (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Musa Özcan (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Zana Gümüş (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Sunay Sevinç (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi). 12 isimden 4'ü aynı zamanda İBB Meclis üyesi olduğu için 3 yıl boyunca 3 ayrı maaş alacak.Daha önce Sayıştay'ın ilgili konular nedeniyle 'etik değil' uyarısında bulunduğu olayın 5393 sayılı Belediye Kanunu'na da aykırı olduğu görüldü. İlgili kanunun 28'nci maddesinde "Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sonra ermesinden itibaren 1 yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz" hükmü yer alıyor.AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "İçişleri Bakanımızı konuyla ilgili bilgilendireceğiz ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" dedi.