SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon: PKK’nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! PKK'ya 2001 yılında katılan Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, örgüte katılmasından bu yana Suriye'de muhtelif bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur Kampı Dış İlişkiler Sorumluluğunu yürüten terörist, PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine ettikten sonra PKK'nın Sincar İstihbarat Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı istihbarı çalışmaları sonrasında terörist hedef listesine alındı.

KANDİL'E RAPOR GÖTÜRÜYORDU

Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan teröristin, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil'e rapor verdiği belirlendi.

Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen teröristin bulunduğu noktanın belirlenmesinin ardından her hareketi anlık olarak takip edildi.

Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basan MİT Sadiye Muhammed Ahmed'i nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.