Türkiye soykırımı tek tek belgeledi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK), "Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu" TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen toplantıyla açıklandı. "Vatanlarının işgal edilmesine karşı direnirken ya da özgürlüğüne kavuşması için mücadele ederken can veren Filistinlilerin aziz hatırasına" diye başlayan raporda, zalim İsrail'in saldırganlığının tarihçesi, işgalin dini nedenleri, BM kararları, soykırımın boyutları yer aldı. Raporda, İsrail'in Filistin ekonomisini nasıl çökerttiği ve açlığın nasıl bir silah haline getirildiği de anlatıldı. Raporun sonuç bölümünde, "farkındalığı korumak ve doğru yöne kanalize etmek", "kalıcı kurumsal yapılar üretmek", "yeni dil ve söylem üretmek" gibi başlıklar altında çözüm ve öneriler yer aldı. Raporda Gazzeli savaş mağdurları ile yapılan görüşmeler de yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün İsrail, iki uluslararası mahkemenin kararıyla sonunun yaklaştığını görmektedir" dedi. Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.