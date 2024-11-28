Deprem bölgesinde 155 bininci konut için anahtar teslim töreni! Başkan Erdoğan da katılacak

Depremin ilk anından itibaren bölgenin yeniden kalkındırılması için seferber olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum, kalıcı konutların teslimi için çalışmalarını sürdürüyor.
Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 28, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz.@Toki_Kurumsal @AFADBaskanlik @ekgyoas
🗓️30 Kasım 2024… pic.twitter.com/rpr19SYKVe
Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslimi için tören düzenleneceğini bildirdi. Kurum paylaşımında, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu." ifadelerine yer verdi.
30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.