Deprem bölgesinde 155 bininci konut için anahtar teslim töreni! Başkan Erdoğan da katılacak

Depremin ilk anından itibaren bölgenin yeniden kalkındırılması için seferber olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum, kalıcı konutların teslimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 155 bininci konutun teslimi için tören düzenleneceğini bildirdi. Kurum paylaşımında, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu." ifadelerine yer verdi.

30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.