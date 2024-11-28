Hüseyin Yayman’dan dijital telif açıklaması: Hazırlıklar tamam bütçeden sonra TBMM’ye getireceğiz!

Son dakika: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı. Toplantıyı AK Parti Hatay Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yönetiyor.

YAYMAN: DİJİTAL TELİF YASASI BÜTÇEDEN SONRA MECLİS'E GELECEK

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, açılış konuşmasında Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Yayman, "28'nci Yasama Döneminin 10'uncu toplantısını açıyorum. Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz" dedi.

FENOMENLERE UYARI: BUNU KABUL ETMİYORUZ

Yayman, dijital mecraların kontrolsüz bir alana dönüşmesini eleştirdi, sözlerine şöyle devam etti:

Biz özgürlüklerden yanayız. Engelleyici bir tutum içinde değiliz. Ama etkileşim almak için kendilerine fenomen diyen insanların hiçbir kural ve norm tanımamasını kabul etmiyoruz. Bir yandan yapay zekayı konuşurken, öbür taraftan sanal kumarı konuşuyor. Maalesef bu da küreselleşmenin etkilerinden biri.